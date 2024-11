JD1TV: Pacientes relatam falta de médico em UPA e Guarda é acionada em confusão

Pacientes que foram até a UPA Universitário, localizada na avenida Guaicurus na manhã desta quinta-feira (21), passaram por uma confusão, diante da demora dos atendimentos.



Morador do Los Angeles, Everton Simplício da Silva Cruz, 30 anos, procurou atendimento no local logo pela manhã, em razão de um mal estar que o impediu de ir trabalhar. Ele chegou na unidade às 7h20 e saiu às 10h. “Me deparei com essa situação que achei revoltante, tinha gente pior que eu, e nem atendimento tinha. Haviam pessoas acidentadas sentadas na cadeira, ao invés de deitar em uma maca. Teve paciente reclamando que nem as portas do banheiro fechavam, sem privacidade, sem nada”, contou ao JD1.

Outros pacientes também se revoltaram e alguns filmaram a situação para enviar a vereadores. A Guarda Civil Metropolitana foi acionada para conter os ânimos. “Não informaram nada, as meninas da recepção foram grossas, não quiseram em nenhum momento verificar se tinha ou não médicos, mas quando fui atendido, vi que haviam apenas dois que chamavam. A única coisa que fizeram foi aumentar o efetivo de GCMs, nos tratando como bandidos", alegou.

O JD1 entrou em contato com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) sobre a falta de médicos, e aguarda retorno. Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também