Longen distribui mudas de árvores na Afonso Pena

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (FIEMS), Sérgio Longen, acompanhado de diretores da entidade, distribuiu nesta quinta-feira (19), 5,2 mudas de ipês e árvores frutíferas na avenida Afonso Pena, em frente ao edifício Casa da Indústria.

A iniciativa integra as comemorações da Semana da Árvore que acontece simultaneamente na capital, Aparecida do Taboado, Corumbá, Dourados, Maracaju, Naviraí e Três Lagoas.

Depois de abordar motoristas e pedestres oferecendo as mudas, Sérgio Longen afirmou que a melhor maneira de manter as mudanças climáticas sob controle é plantar árvores e colocou como meta a doação de outras 5 mil mudas, até o fim do ano, como uma contribuição da iniciativa privada para o problema. “Esperamos, como empresários, poder dar a nossa contribuição. Nossos alunos do Sesi e Senai estão aqui reforçando esta missão e nossa meta é chegar a 10 mil mudas, não só de árvores como o ipê, que fazem sombra, mas também árvores frutíferas. Precisamos começar a buscar soluções diante do calorão e umidade baixa e, por isso, construímos esta ação”, disse.

Outro aspecto da ação, considera o presidente da Fiems, é colaborar para que as gerações futuras também tenham o privilégio de morar em uma cidade tomada pelo colorido dos ipês. “Vejo os ipês como um símbolo da nossa Campo Grande. Mudas que foram plantadas anos atrás hoje fazem a alegria de muitos. As pessoas param para fazer fotos, selfies e, em meio a um período de seca desses, ver uma árvore tão florida é realmente fantástico e faz a diferença para nossa cidade”, completou.

Após a blitz no semáforo, os participantes realizaram o plantio simbólico de uma muda de ipê, no campus da Faculdade do Senai, que fica ao lado do Edifício Casa da Indústria.

