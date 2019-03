Marquinhos anuncia plano para acabar com alagamentos

Da redação com informações da assessoria

Campo Grande poderá ter, em breve, um Programa Municipal de Drenagem Urbana, que prevê a otimização do controle, operação e manutenção da malha subterrânea instalada e que implicará ao longo do tempo na economia de recursos financeiro. O plano, coordenado pela secretaria municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), foi apresentado nesta sexta-feira (29) pelo prefeito Marquinhos Trad, que reuniu em seu gabinete, representantes da Planurb, Semadur, Segov, Agereg, universidades e vereadores.

De acordo com Marquinhos, a medida busca, principalmente, combater os alagamentos ocasionados nos períodos das chuvas. “O que apresentamos hoje é a ideia para implementação de um instrumento moderno de planejamento que possibilite resolver, em um prazo pré-definido, os graves problemas de inundação que assolam a nossa cidade. O documento é ainda uma minuta do programa que será minuciosamente discutido com o legislativo municipal e sociedade civil organizada. Os alagamentos nos períodos de chuva são resultados da falta de planejamento nas últimas décadas gerando esse grave problema ambiental”, pondera.

Com cronograma inicial previsto de 18 meses, o Plano de Ações prevê a formação e treinamento de equipe técnica da prefeitura em drenagem urbana; identificação, quantificação e análise de controle das áreas impermeáveis; implantação da legislação de controle; implantação de um programa de monitoramento das microbacias; cadastramento das redes de micro e macrodrenagem urbana; gestão integrada de drenagem urbana; implantação de estudos e projetos; obras e serviços de drenagem.

Conforme o Plano, a Sala de Situação prevê um sistema de alerta de alagamentos e um sistema de gerenciamento de drenagem urbana. “Estamos trabalhando no sentido de ter um instrumento para antecipar os alagamentos. Com antecedência, podemos informar a população e estabelecer um plano de ação para evitar prejuízos e riscos às pessoas”, explica o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fioresi.

