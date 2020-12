Marquinhos prorroga mais uma vez a proibição de corte de água

O prefeito Marquinhos Trad prorrogou mais uma vez a proibição de cortes no fornecimento de água por inadimplência em Campo Grande. O decreto anterior perdeu seus efeitos ontem e um novo foi publicado nesta quarta-feira (2), no Diário Oficial.

A medida visa amenizar os efeitos financeiros da pandemia no bolso da população. “Fica prorrogado por mais 30 (trinta) dias todos os efeitos do Decreto n. 14.383, de 16 de julho de 2020, que dispõe sobre a proibição de corte no serviço de fornecimento de água na cidade de Campo Grande-MS, em virtude da Pandemia COVID-19 (Coronavírus)”, consta na publicação do Diogrande.

O decreto vale a partir desta quarta e termina no dia 1° de janeiro de 2021.

