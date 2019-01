Marquinhos vai a Brasília para garantir continuidade de projetos

O prefeito Marquinhos Trad e secretários municipais cumprem agenda em Brasília nesta sexta-feira (25), onde se reunião com os ministros sul-mato-grossenses, Tereza Cristina e Luiz Henrique Mandetta.

A viagem tem por objetivo identificar a linha prioritária de atuação do novo governo, para que a capital possa ser uma das primeiras a apresentar projetos. Além disso, garantir a continuidade de projetos já desenvolvidos, evitando a interrupção de obras em andamento.

A primeira agenda ocorre no Ministério da Saúde, com Luiz Henrique Mandetta. Na ocasião, o prefeito apresentará necessidades da Capital e solicitará recurso para continuidade de projetos. É o caso da Clínica da Família, que amplia o atendimento da saúde na Capital, e do Projeto Lazer e Saúde, que articula ações entre a política de atividade física e esporte com a política de saúde, em especial a preventiva.

O prefeito ainda se reunirá com a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, também com intuito de apresentar projetos e solicitar apoio na liberação de recurso para diversos projetos desenvolvidos na Capital, incluindo recuperação de estradas vicinais e construção de pontes de concreto.

A caravana também passará pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, onde conhecerão a nova sistemática do Governo e tentarão assegurar recursos para projetos em andamento, como da revitalização do Rio Anhandui, por exemplo.

