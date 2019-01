Segundo do país, Marquinhos supera 24 prefeitos de capitais; Entenda o porquê

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, aparece em segundo lugar em levantamento que avalia o cumprimento de promessas entre os chefes de Executivo das 26 capitais brasileiras. Ele conquistou um percentual bem acima dos 24 outros prefeitos de capitais, que juntos somaram 29,99% das metas cumpridas.

O levantamento feito pelo Portal G1 mostra que Marquinhos realizou 21 de suas 43 metas do plano de governo. Dez metas estão em andamento.

Cumpridas:

- Implantação da Central de Gerenciamento Estratégico de Campo Grande

- Criação da Central de Projetos

- Criação da Ouvidoria do Servidor

- Criação do Canal Fala Prefeito

- Criação do Programa de Incentivo aos Produtores Rurais

- Criação da Superintendência de Comércio Exterior

- Criação da Escola de Educação Empreendedora

- Criação do Centro de Apoio à Produção para Comerciantes nos Distritos Rurais

- Atendimento às Crianças e Adolescentes nas férias

- Revisar salários dos professores

- Criar o projeto Palco Campo Grande Itinerante

- Estabelecer gestão democrática nas escolas

- Adequar a Praça do Papa para eventos

- Criar o projeto Atleta em Ação

- Revitalizar e cercar praças

- 15Reformar e reativar parques interditados

- Aumentar número de academias ao ar livre

- Informatizar e integrar dados de pacientes

- Construir o Laboratório Municipal de Exames

- Criar a Polícia Metropolitana

- Criar aplicativo para dados de transparência

Em andamento:

- Trocar lâmpadas de mercúrio por LED nas vias públicas

- Dobrar viaturas e reforçar efetivo da Guarda Municipal

- Criar Clínicas da Família

- Cobrir pontos de ônibus

- Padronizar calçadas com acessibilidade e sinalização

- Implantar o modelo Cidade Inteligente

- Criar projeto Meu Terreno, Minha Casa

- Criar vagas nos Ceinfs existentes

- Construir, reformar e concluir Ceinfs

- Não aumentar impostos e rever IPTU

