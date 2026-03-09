Mato Grosso do Sul é indicado ao M&E Awards 2026 em três categorias do turismo nacional

Mato Grosso do Sul está entre os destinos indicados ao M&E Awards – Destinos do Ano 2026, premiação promovida pelo Mercado & Eventos que reconhece estados brasileiros com destaque no setor turístico. A votação está aberta ao público até o dia 27 de março. O resultado será divulgado no dia 30 do mesmo mês.

A indicação reforça a presença do estado no cenário nacional e evidencia as ações voltadas à promoção e valorização dos destinos sul-mato-grossenses. Nesta edição, Mato Grosso do Sul disputa em três categorias: Sustentabilidade, Ecoturismo e Aventura.

Criado pelo Mercado & Eventos, o M&E Awards – Destinos do Ano 2026 tem como objetivo reconhecer os estados que mais se destacaram ao longo de 2025 em áreas como promoção turística, inovação, sustentabilidade e geração de resultados para o setor.

Ao todo, a premiação reúne 12 categorias e 18 destinos indicados. A seleção foi realizada por meio de curadoria formada pela direção e repórteres do veículo, além de especialistas do trade turístico. Entre os critérios considerados estão dados oficiais, desempenho em ações promocionais, desenvolvimento de produtos e contribuição para o fortalecimento do turismo brasileiro.

A cerimônia de premiação está marcada para o dia 14 de abril, durante a WTM Latin America 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Segundo a organização do prêmio, a iniciativa busca valorizar o trabalho realizado pelos destinos brasileiros e incentivar investimentos em inovação, qualificação e promoção estratégica no turismo. A indicação de Mato Grosso do Sul reforça o protagonismo do estado em segmentos ligados à natureza e ao turismo sustentável.

