Mato Grosso do Sul receberá 209 novas moradias pelo Minha Casa, Minha Vida

Mato Grosso do Sul receberá mais 209 moradias através do programa Minha Casa, Minha Vida Entidade, do Governo Federal. A autorização foi feita pelo Ministério das Cidades, em publicação feita no Diário Oficial da União.

A princípio, a divisão das residências ficou a seguinte: Coxim receberá 59 imóveis, enquanto Douradina, Juti e Sonora ficarão com 50 novas casas.

O estado sul-mato-grossense ficou à frente do Estado de Goiás, que também foi contemplado na região Centro-Oeste, mas que receberão 150 novas moradias.

A modalidade Entidades visa a concessão de financiamento subsidiado por meio de entidades privadas sem fins lucrativos para a produção de moradias.

Ao todo, foi autorizada a contratação de 1.452 unidades habitacionais pelo Brasil.

