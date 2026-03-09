Menu
Mato Grosso do Sul terá cadastro de agressores condenados

A nova lei amplia mecanismos de controle e se soma ao banco de dados estadual de pessoas condenadas por pedofilia

09 março 2026 - 09h37Sarah Chaves    atualizado em 09/03/2026 às 11h59

O Governo de Mato Grosso do Sul sancionou a lei que cria o Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por Crimes Praticados no Contexto de Violência Doméstica e Familiar. A norma foi publicada no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (9) e passa a valer em 30 dias.

O cadastro reunirá informações de pessoas condenadas por crimes cometidos no contexto de violência doméstica e familiar, desde que haja sentença definitiva, sem possibilidade de recurso. Entre os crimes considerados estão casos de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, previstos na Lei Maria da Penha.

De acordo com a lei, o sistema deverá conter dados pessoais completos, foto, características físicas, idade e histórico de crimes do condenado. A consulta será disponibilizada no site da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Para o público em geral, o acesso será restrito às informações de identificação e fotografia do condenado, sem qualquer dado que permita identificar a vítima. Já policiais civis e militares, conselheiros tutelares, membros do Ministério Público e do Judiciário terão acesso integral ao cadastro, respeitando as regras de sigilo.

A retirada do nome do sistema poderá ser solicitada após o cumprimento da pena, mediante requerimento à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, que terá prazo de até 60 dias para analisar o pedido.

Com a nova lei, Mato Grosso do Sul passa a ter mais um banco de dados voltado à segurança pública. O Estado já possui um cadastro de pessoas condenadas por crimes de pedofilia, também voltado à identificação de autores desse tipo de crime.

 

