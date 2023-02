Morre idoso que caiu enquanto fazia reparos em telhado de igreja na Capital

O idoso Elson Pessoa de Souza, de 70 anos, morreu no início da noite desta quarta-feira (22) após cair de uma altura de aproximadamente 7 metros, enquanto fazia reparos do telhado da Igreja Católica Comunidade Santíssima Trindade, no Jardim Paulista, em Campo Grande.

Ele havia sido socorrido em estado grave, pois segundo apurado pelo JD1 Notícias, Elson sofreu traumatismo craniano, fratura nos arcos costais e fratura em um dos punhos com a queda.

O idoso ficou inconsciente por alguns momentos, com o Corpo de Bombeiros fazendo manobras de ressuscitamento, mas sem sucesso. Ele veio a óbito ainda dentro da viatura, antes mesmo que pudesse ser encaminhado para a Santa Casa.

Segundo o boletim de ocorrência, um funcionário da igreja escutou o barulho da queda e visualizou Elson caído no chão. O telhado não havia suportado o peso do trabalhador.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também