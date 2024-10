Motociclista fica em estado grave em acidente com carreta na MS-134

Um motociclista, que conduzia uma moto Honda/CG 125 Titan, colidiu com uma carreta que trafegava na mesma via, na altura do km 118, nas proximidades do Assentamento Angico. O acidente aconteceu nesta sábado (26), no trecho que liga Nova Andradina ao distrito de Nova Casa Verde na MS-134.

O motociclista ficou em estado grave, teve o braço dilacerado, perna esquerda com múltiplas fraturas, ferimentos pelo corpo e ficou desacordado. O SAMU foi acionado e socorreu a vítima, que foi encaminhada para o Hospital Regional de Nova Andradina.

A Polícia Militar esteve no local, sinalizou a pista e registrou o boletim de ocorrência. O motorista da carreta realizou o teste do bafômetro que deu negativo.

