MPT alerta sobre avanço do coronavírus em frigoríficos de MS

Flávio Veras, com informações do MPT-MS

O Ministério Público do Trabalho (MPT) emitiu uma nota nesta quarta-feira (20), alertando novamente sobre o avanço do novo coronavírus (Covid-19) em frigoríficos de Mato Grosso do Sul. Em abril, a instituição notificou quase 30 indústrias do estado para que seguissem recomendação específica sobre práticas sanitárias capazes de conter a disseminação da doença nos locais de trabalho.

De acordo com o MPT, o órgão solicitou inspeção da Vigilância em Saúde do Município de Bonito na sede do Frigorífico Franca Comércio de Alimentos, onde inicialmente três funcionárias testaram positivo para a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, até o momento são 14 casos confirmados da doença vinculados ao frigorífico, entre funcionários e seus familiares.

O MPT também informou que irá verificar se o frigorífico tem adotado todas as ações constantes do plano de contingenciamento apresentado à instituição no último dia 18.

Outra indústria alimentícia que está sendo acompanhada pelo órgão é a Brasil Global Agroindustrial, em Guia Lopes da Laguna. A empresa registrou 61 casos de empregados confirmados com a Covid-19. A unidade tem 311 funcionários e decidiu suspender as atividades por 15 dias, contados do dia 8 de maio. Elas serão retomadas no próximo dia 22, de forma gradual. Outros 190 serão testados amanhã (21).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), dos 693 casos confirmados de Covid-19 no Estado de Mato Grosso do Sul, 118 foram identificados em Guia Lopes da Laguna, que ocupa a segunda posição no ranking de municípios afetados pela doença, atrás apenas da capital, com 194 comprovações.

Já no Município de Dourados, onde a doença vem avançando principalmente na Reserva Indígena "Francisco Horta Barbosa", pois das 67 testagens positivas registradas na cidade até terça-feira (19), 31 pertencem à reserva. A maior preocupação do MPT é com unidades da Seara Alimentos e da BRF.

Isso porque, a expansão do vírus na reserva teve início após uma indígena que trabalha no frigorífico JBS, testar positivo para o coronavírus. Sem conhecimento da doença, ela manteve contato com dezenas de moradores do local e a comprovação de novos casos veio com a triagem de suspeitos e a aplicação de testes para detecção da doença.

