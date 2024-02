Não deu seta: em briga de trânsito, homem mostra arma e ameaça condutor na Capital

O clima ficou tenso na Avenida Ricardo Brandão, em Campo Grande. De acordo com testemunhas, uma confusão teria começado após o motorista de uma Ranger não usar a seta ao mudar de faixa, o que teria provocado irritação no condutor do carro de trás. Segundo relatos, o motorista da frente teria reagido com uma buzinada.



No entanto, a situação ficou ainda mais tensa quando o motorista da Ranger mostrou o dedo do meio para o desconhecido. Diante do ato, o homem teria saído do carro já armado. As testemunhas ainda contam que rapidamente o outro motorista fechou os vidros do carro.

Apesar do caso, a assessoria da Polícia Cívil afirma não haver nenhum registro de boletim de ocorrência mencionando a 'briga de trânsito'.

O vídeo viralizou nas redes sociais, gerando comentários sobre a situação. "Que loucura, se o cara da camionete falasse algo o outro matava ele! Simples assim! O que vale uma vida hoje né?", questionou uma internauta. "O trânsito tá péssimo em Campo Grande", escreveu outro. Assista:

