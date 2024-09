Não sabe como agir? Imasul dá orientações ao encontrar animal silvestre

Você já deve ter se perguntado o que fazer quando encontrar um animal silvestre em perigo ou precisando de ajuda. Uma das coisas indicadas pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul) é não realizar o resgate por conta própria, o que pode acarretar no estresse do animal. Mas o órgão aproveitou para dar algumas dicas essenciais nestes momentos.

O Imasul aponta que "cada resgate é único" e os métodos variam conforme a espécie e o estado em que o animal é encontrado, principalmente na área urbana. Aliado ao estresse, a recomendação é que a PMA (Polícia Militar Ambiental) seja acionada assim que o animal, seja encontrado.

A equipe de resgate deve estar organizada e cada membro precisa conhecer bem sua função durante a operação, especialmente em áreas urbanas, onde o controle da situação é mais complexo.

O uso de puçás e cambões é comum para espécies menores ou em boas condições, mas, em situações mais delicadas, como quando o animal está ferido ou agitado, pode ser necessário recorrer à sedação com zarabatanas ou rifles de dardos anestésicos.

O instituto também destaca a importância de a população local colaborar, evitando falar alto ou fazer ruídos excessivos que possam desorientar os animais e dificultar o trabalho de captura.

Após a captura, os animais são encaminhados ao CRAS, onde passam por uma avaliação veterinária completa. O CRAS é uma unidade especializada que conta com infraestrutura para tratar, reabilitar e devolver os animais à natureza sempre que possível.

Em situações emergenciais, como em épocas de incêndios florestais, pontos de triagem temporários são montados para que os animais recebam os primeiros socorros antes de serem transportados ao centro.

