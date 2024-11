Não vai parar! Motoristas de ônibus cancelam greve que aconteceria segunda-feira

Os motoristas do transporte coletivo de Campo Grande não vão mais fazer greve, prevista para ocorreu na próxima segunda-feira (25). O protesto estava sendo planejado para cobrar melhorias salariais.

Segundo informações, a categoria recebeu um retorno do Consórcio Guaicurus para retomar as negociações em torno do reajuste salarial e outros ganhos dos trabalhadores.

Também contou para a decisão de cancelar o protesto, um apelo feito pelo Hemosul para que não houvesse paralisação no 25 de Novembro, quando se celebra o Dia Nacional do Doador Sangue. A rede espera receber doadores que utilizam o transporte público.

"Hoje, a pedido do Hemosul, o Sindicato dos Motoristas STTCU e a Guaicurus atenderam a um pedido da Rede Hemosul MS, que se houver paralisação, que não seja na segunda-feira, porque é o Dia Nacional do Doador de Sangue e a rede espera muitos doadores, o que ficaria prejudicado sem os ônibus na Capital e os estoque estão baixos, precisando de doação", diz nota.

Negociações

Atualmente, cerca de 1.100 motoristas recebem um salário de R$ 2.749. les pedem 8% de reajuste salarial. Os trabalhadores têm também ticket alimentação no valor de R$ 250 e querem que seja elevado a R$ 350.

Eles pedem ainda reajuste de 2% na Participação nos Lucros, que atualmente é de 9% ao mês, acumulada em seis meses, além de ampliação na cobertura de assistência à saúde.

