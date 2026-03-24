A abertura do Festival da Juventude 2026, nesta quinta-feira (26), em Campo Grande, será marcada pela concessão do título de Doutor Honoris Causa a Ney Matogrosso, principal novidade da programação. A homenagem acontece às 19h30, no Teatro Glauce Rocha, na UFMS.

A presença do artista na Capital já era esperada, mas o anúncio da honraria deu novo peso ao evento. Considerado a mais alta distinção acadêmica, o título reconhece personalidades com contribuições relevantes à cultura e à sociedade. No caso de Ney, o reconhecimento é pela trajetória artística marcada por inovação, liberdade e influência na música brasileira.

Natural de Bela Vista (MS), o cantor ganhou projeção nacional nos anos 1970, como vocalista do Secos & Molhados, e construiu uma carreira solo consolidada, com repertório diverso e performances marcantes. Ao longo das décadas, se tornou referência por romper padrões e dialogar com temas como identidade, corpo e expressão artística.

A entrega do título será feita em sessão solene, com rito acadêmico, incluindo leitura oficial, entrega do diploma e fala do homenageado. Após a cerimônia, Ney participa de uma palestra-show no mesmo local, aprofundando a conversa sobre sua trajetória.

O festival segue até sábado (28), com programação voltada à juventude, incluindo oficinas, debates, apresentações culturais e shows. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos no local.

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