Cidade

Nova aventura de Bob Esponja chega às telas no Natal

A animação estreia hoje com sessões voltadas para toda a família; programação conta ainda com seis longas em cartaz

25 dezembro 2025 - 12h52Sarah Chaves
Imagens promocionais: A empregada, Bob Esponja e Avatar: Fogo e CinzasImagens promocionais: A empregada, Bob Esponja e Avatar: Fogo e Cinzas  

Quem busca uma opção de lazer para o feriado de Natal encontra no cinema uma alternativa para toda a família. No dia 25 de dezembro, o UCI Bosque dos Ipês funciona normalmente e prepara uma programação especial, com estreia infantil e títulos para diferentes públicos. Os horários das sessões e os valores dos ingressos podem ser consultados no site oficial da rede ou no perfil @bosquedosipes.

O principal destaque da programação é a estreia da animação “Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada”, nova aventura do personagem que atravessa gerações. O filme será exibido em três sessões na sala 5, às 15h, 17h10 e 19h20, reforçando o clima leve e familiar do feriado.

Na história, Bob Esponja decide provar que já está pronto para desafios maiores. Determinado a mostrar sua coragem ao Sr. Sirigueijo, ele resolve seguir o lendário Holandês Voador, um pirata fantasma que se transforma no ponto de partida para uma jornada repleta de humor, emoção e descobertas. Com 96 minutos de duração, a animação aposta em uma aventura marítima cheia de situações inusitadas e mensagens sobre amadurecimento, indicada para todas as idades. A direção é de Derek Drymon.

Além da estreia, o cinema mantém em cartaz outros títulos que ampliam as opções de entretenimento durante o feriado. Entre eles estão Avatar: Fogo e Cinzas, Five Nights at Freddy’s 2, Zootopia 2, #RUNSEOKJIN_EP_TOUR THE MOVIE, Anaconda e A Empregada, com gêneros que vão da animação à aventura, do suspense ao musical.

Serviço
O Shopping Bosque dos Ipês fica na avenida Cônsul Assaf Trad, 4.796, no bairro Novos Estados, em Campo Grande. Mais informações pelo telefone (67) 3004-5555 ou pelo site bosquedosipes.com.

