Obra no aeroporto dará a capital um terminal a altura da cidade, afirma Marun

O ex-ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República Carlos Marun comemora a assinatura a Ordem de Serviço para o início das obras de reforma, modernização e ampliação do Aeroporto de Campo Grande. A assinatura será feita durante solenidade marcada para acontecer nesta quinta-feira (18) no terminal aeroportuário da capital.

“Campo Grande não possui um aeroporto a altura de sua importância, e eu enquanto ministro no governo de Michel Temer sempre defendi os investimentos em nosso terminal”, disse Marun.

“No ano passado lançamos o processo de licitação que foi finalizado em fevereiro deste ano, e o presidente Jair Bolsonaro vai dar continuidade neste projeto. Ele poderia parar com o plano, mas resolveu dar continuidade em nosso trabalho, uma atitude louvável”, comemorou.

Segundo Carlos, o que mais gera desconforto no aeroporto é a demora para o embarque, mas segundo ele, serão instalados mais aparelhos de Raio X o que vai dar mais dinamismo na vistoria das bagagens. “O aeroporto será ampliado e modernizado”, afirmou o ex-ministro.

Orçamento

A obra que será lançada nesta quinta-feira é orçada em R$ 39,9 milhões, a intervenção prevê a reforma, ampliação e modernização do terminal de passageiros; a construção de nova Central de Utilidades, Central de Gás e Reservatórios; além da adequação das vias de acesso ao aeroporto. A previsão do término da obra é de 18 meses a contar da assinatura do contrato.

Marun confirmou presença no evento da solenidade de lançamento da Ordem de Serviço, ele também confirmou que no sábado seguirá para Carmelo Peralta no Paraguai para acompanhar a assinatura da licitação do projeto referente a construção da ponte que liga a cidade Paraguai com Porto Murtinho no Mato Grosso do Sul caminho da Rota Bioceânica.

