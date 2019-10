Obras de recuperação de córregos contarão com construção de passeio público

A prefeitura lançou licitação para contratar obras de recuperação de cinco trechos do gabião no Córrego Prosa nas avenidas Fernando Corrêa da Costa e Ricardo Brandão, entre as ruas José Antônio e Nova Era, e dentro do Parque das Águas, na Chácara Cachoeira. Serão investidos R$ 1.157.821,26 para refazer as paredes do gabião, o piso de concreto feito sobre pedra rachão, além da construção de passeio público e urbanização. As empresas participantes da licitação terão até o dia 5 de novembro para entregar as propostas.

O projeto foi definido com base no levantamento realizado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços (Sisep), que identificou quase 100 metros de gabião danificados, consequência de 15 anos sem manutenção.

Um dos problemas identificados foi o processo de oxidação de parte dos arames decorrente do contato com a água. “Com isto, as gaiolas se abrem e a correnteza leva as pedras, derrubando os muros”, explica o secretário Rudi Fiorese. Será usado um material mais resistente, com arames revestidos. Outro fator dos estragos são as fissuras no fundo de concreto construído no canal do córrego. “A água penetra e solapa embaixo do gabião, que acaba caindo”, complementa.

O projeto contempla também, ao custo de R$ 209 mil o plantio de 1.100 mudas, controle de pragas e formigas, além da implantação de metros de cerca na Praça da Águas, ações previstas no Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD).

