Menu
Menu Busca quarta, 11 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Cidade

Pagamento de IPTU de 15 mil imóveis fica suspenso até emissão de novas guias

Prefeitura deve fazer o reprocessamento dos carnes em até 60 dias e também fixar novos prazos para esses contribuintes

11 fevereiro 2026 - 11h01Vinícius Santos e Sarah Chaves    atualizado em 11/02/2026 às 12h02
Equipe da prefeitura em coletiva de imprensa - Foto: Sarah ChavesEquipe da prefeitura em coletiva de imprensa - Foto: Sarah Chaves  

Após causar grande insegurança jurídica na cobrança majorada do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e ser questionada na Justiça, a prefeitura de Campo Grande confirmou que vai cumprir a decisão judicial que limita o reajuste ao índice de 5,32%, referente ao IPCA-e. A confirmação foi feita pelo Executivo durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (11).

A procuradora-geral do município, Cecília Saad Cruz Rizkallah, explicou que está mantida a data de 12 de fevereiro de 2026 para pagamento à vista do IPTU de imóveis prediais, já que esses imóveis não sofreram aumento acima da inflação e não foram afetados pela decisão judicial.

Segundo ela, também permanece inalterada a cobrança da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliares (taxa do lixo), uma vez que o tema não foi objeto de discussão na ação judicial.

Por outro lado, fica suspenso o pagamento do IPTU dos imóveis territoriais (terrenos) que tiveram suas alíquotas majoradas para o exercício de 2026. A suspensão vale até que a Secretaria Municipal de Fazenda corrija os valores e disponibilize, no site oficial, as novas guias para pagamento. A medida abrange cerca de 15 mil imóveis.

Já os imóveis territoriais que não tiveram alteração de alíquota — ou seja, que apenas passaram por correção monetária conforme o índice da inflação — devem efetuar o pagamento normalmente até 12 de fevereiro de 2026, seja à vista, com desconto de 10%, ou de forma parcelada.

A Prefeitura reforçou que a decisão judicial manteve o desconto de 10% para pagamento à vista do imposto. Após o dia 12 de fevereiro, o débito passa a sofrer incidência de juros e multa.

O secretário municipal de governo, Ulisses Rocha, esclareceu que a Justiça não suspendeu o pagamento do imposto, mas determinou a reemissão dos carnês com o chamado valor incontroverso. “O que foi suspenso foi a alteração de alíquota”, afirmou.

Em caso de dúvida, o contribuinte deve acessar os canais oficiais da Prefeitura de Campo Grande, por meio do site iptu.campogrande.ms.gov.br ou pelo WhatsApp (67) 99677-8623.

O atendimento presencial é realizado na Central de Atendimento ao Cidadão William Maksoud Filho (CAC), localizada na Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, 2.655.

A Prefeitura não descarta a interposição de novo recurso contra a decisão judicial que limitou a majoração do IPTU ao índice de 5,32%.

 

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Aeroporto de Campo Grande passa por modernização
Cidade
Três aeroportos de MS são beneficiados com investimentos do Governo Federal
Amalha era corretora de imóveis
Justiça
Homem que matou a corretora Amalha em latrocínio pega 21 anos de prisão em Campo Grande
Central de Atendimento ao Cidadão de Dourados
Cidade
Na contramão de Campo Grande, Dourados garante até 30% de desconto no IPTU e estende prazo
Por assassinato com golpes de faca, homem enfrenta júri nesta quarta em Campo Grande
Justiça
Por assassinato com golpes de faca, homem enfrenta júri nesta quarta em Campo Grande
Central de Atendimento ao Cidadão
Cidade
Em meio a decisões contrárias, prefeitura prorroga 2ª parcela do IPTU
Desembargador Dorival Renato Pavan
Justiça
"Eivado de absoluta ilegalidade", diz presidente do TJ ao barrar alta do IPTU na Capital
Faca usada no crime - Foto: Reprodução / Processo
Justiça
Justiça condena 'Mano' a 10 anos de prisão por homicídio brutal no Noroeste
Foto: Izaias Medeiros
Cidade
Câmara mantém veto e libera aumento da taxa do lixo
Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Santa Casa de Campo Grande
Saúde
Promotoria atua para garantir presença de pais durante internação de crianças na Santa Casa

Mais Lidas

Lucas Bitencourt em visita a Escola João de Paula Ribeiro
Educação
Kits escolares não chegam a todos e prefeitura joga entrega para após o Carnaval
Reprodução /
Polícia
VÍDEO: Guarda municipal flagrado agredindo suspeito em Campo Grande é demitido
Gislaine Esther Lubas Moreira Moura
Geral
Morre a advogada e professora Gislaine Moura
Fachada UPA
Justiça
Adriane apela ao TJ para cobrar IPTU mais caro e fala em risco de desabastecimento na saúde