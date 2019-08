Palestras em escolas e blitz ambiental marcam Agosto Alaranjado

Com o objetivo de chamar a atenção quanto ao crime ambiental das queimadas e do perigo das ocorrências de incêndios em terrenos baldios, a Campanha Agosto Alaranjado terá diversas ações voltadas para estudantes, blitz ambiental e palestras educativas para a população durante todo o mês. O tema escolhido pelo Comitê Municipal de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais e Urbanos em 2019 é “Onde tem Queimada, não tem saúde!”.

A temática destaca ainda o perigo de doenças respiratórias, alergias e queimaduras neste período devido aos focos de incêndios. Caso a população não aja com consciência e continue descartando lixo irregularmente e ateando fogo em vegetação, agosto tende a ser um dos piores meses em número de ocorrências de incêndio em terrenos baldios. A campanha busca evitar essa situação ao promover a discussão junto à comunidade, otimizar a gestão, o monitoramento, a prevenção e o combate ao uso de fogo na vegetação da cidade.

Instituída por lei, a campanha acontece em 40 escolas da capital que receberão palestra sobre o tema. Também contará com capacitação dos gestores dos Centros de Educação Ambiental (CEAs), divulgação dos alertas sobre incêndio, inserção das informações para denúncias nas contas de água e luz, cursos de combate a incêndio nas Áreas de Proteção Ambiental (APAs), blitz educativas e conversa com moradores.

O secretário municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana, Luís Eduardo Costa, enfatiza a importância da conscientização e apoio da população no combate às queimadas urbanas. “A administração municipal hoje atua próxima às comunidades, unindo esforços no sentido de conscientizar a população na mudança de comportamento daqueles que ainda insistem em que atear fogo como forma de limpar o terreno. Além do trabalho de fiscalização que fazemos no enfrentamento dessas ocorrências”.

A Prefeitura disponibiliza o canal do Disque Denúncia 156 para o atendimento às denúncias relacionadas a queimadas para fins de limpeza de terrenos baldios.

