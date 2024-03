Passe de Ã´nibus sobe para R$ 4,75 na Capital

Após uma longa 'briga' judicial entre o Consórcio Guaicurus e a Prefeitura de Campo Grande, a tarifa do transporte coletivo urbano da cidade teve um reajuste de 2,94%. Isso significa que o preço da passagem subiu de R$ 4,65 para R$ 4,75.

A decisão foi formalizada por meio de uma portaria da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos (Agereg), publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (14). Embora já esteja em vigor, a data exata para a implementação do aumento ainda está sendo definida.

Além disso, a portaria estabeleceu que em sete datas especiais - Dia do Trabalho, Dia das Mães, Dia dos Pais, Aniversário de Campo Grande, Dia de Finados, Natal e Ano Novo - será aplicada uma tarifa diferenciada de R$ 1,90 para os usuários que utilizarem o cartão eletrônico recarregável.

A portaria foi assinada por Odilon de Oliveira Junior, Diretor-Presidente da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos. Em outro momento, a prefeita Adriane Lopes se manifestou sobre o conflito judicial, defendendo o mínimo de 'impacto' sobre os usuários.

