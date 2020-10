Pesquisa vai nortear turismo em Campo Grande

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), em conjunto com o Observatório de Turismo de Campo Grande, e em parceria com Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul, Observatório do Turismo e Eventos de Bonito e o Observatório do Turismo de Corumbá, realiza a pesquisa “Demanda Turística – Sondagem do turista sul-mato-grossense em potencial”.

A participação da população é muito importante, já que com a ajuda da mesma, pode-se ter uma percepção dos hábitos de viagem antes da pandemia, como estão agora e qual a intenção para os próximos meses.

Com esses dados, o Observatório terá um banco de informações e estatísticas a serem utilizados pelos órgãos envolvidos, demais agentes do poder público interessados e o próprio trade turístico, servindo de base para tomada de decisões e elaboração de projetos e políticas públicas que venham a beneficiar os turistas, os cidadãos que aproveitam os atrativos locais, os empresários e trabalhadores dos setores envolvidos.

O Observatório de Turismo trabalha para a melhoria constante da qualidade do turismo em Campo Grande, produzindo, compilando e analisando dados e informações para promover uma filosofia de gestão baseada na ciência estatística e dados comprometidos com a realidade.

Quem quiser participar da pesquisa, pode acessar este link.

