Prefeitura abre concurso de customização de máscaras para crianças

A Prefeitura de Campo Grande, através das secretarias municipais de Cultura e Turismo (Sectur) e de Educação (Semed), está promovendo o concurso de Máscaras Juninas, uma disputa que tem o objetivo de motivar as crianças a adotarem os cuidados individuais e coletivos usados para evitar o contágio do novo coronavírus.

Com as inscrições abertas a partir desta quarta-feira (3), a competição serve também para estimular a criatividade das crianças, de 4 a 12 anos, e conta com premiação de tablets para os cinco finalistas.

Serão duas mil vagas para os alunos matriculados regularmente na Rede Municipal de Ensino, e para participar basta comparecer na escola em que a criança está matriculada, entre às 8h e às 13h30, do dia 3 a 17 de junho.

No momento da inscrição o pai ou responsável deve retirar a máscara que será customizada pelo inscrito e preencher uma ficha com os dados solicitados.

Depois de decorada, a máscara deve ser fotografada em dois formatos diferentes, um no rosto da criança, na vertical, e outra na horizontal, detalhando a produção.

As imagens devem ser enviadas para o e-mail [email protected] com anexo de, no máximo, três fotografias. Todas as fotos recebidas serão julgadas de acordo com os seguintes critérios: criatividade, originalidade e fidelidade ao tema.

Os 20 finalistas serão julgados pela população por meio de uma enquete online e cada um dos cinco selecionados receberão como prêmio um tablet.

