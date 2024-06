Prefeitura abre processo seletivo para pessoas com ensino médio

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande nesta terça-feira (18), a abertura das inscrições para o processo seletivo simplificado para compor a recomposição gradativa do quadro de pessoal temporário da Prefeitura.

A seleção de pessoal será para atuar na função de cuidador social, que tem entre as funções, recepcionar e apoiar os usuários das unidades de acolhimento; Acompanhar os serviços de educação, saúde e outros serviços necessários ao desenvolvimento físico e mental do usuário, bem como aqueles que requeiram saídas dos centros de acolhimento e atuar junto às famílias e/ou indivíduos com vínculos afetivos rompidos ou fragilizados, orientando, encaminhando e informando sobre serviços, projetos e benefícios concedidos aos usuários e seus familiares.

A escolaridade exigida é ensino médio completo e experiência profissional na área. A jornada de trabalho é de 40h semanais em escala (12x36) e remuneração de R$ 1.412.

As inscrições serão gratuitas e ficarão abertas, exclusivamente via internet, no site da Prefeitura Municipal: www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo nos dias 20 e 21 de junho.

As informações sobre o edital são publicadas no https://diogrande.campogrande.ms.gov. br

Para maiores informações de como se inscrever no presente Processo Seletivo, o interessado deverá seguir o passo a passo acessando o endereço eletrônico: www. campogrande.ms.gov.br/seges/como-se-inscrever .

