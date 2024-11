Prefeitura apresenta ajustes em projeto de corredor de ônibus na Calógeras

Em uma reunião realizada nesta semana pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) e a Subsecretaria de Gestão e Projetos Estratégicos (Sugepe) com a presença de aproximadamente 40 empresários, principalmente do trecho entre as avenidas Fernando Corrêa da Costa e Eduardo Elias Zahran, foram discutidos os ajustes no projeto.

“Já havíamos nos reunido anteriormente e, durante o processo de elaboração, fomos de porta em porta para ouvir cada um, de modo a garantir a participação deles e esclarecer pontos importantes sobre a obra e sua relevância para a mobilidade urbana de Campo Grande”, destacou a titular da Sugepe, Catiana Sabadin.

Entre os ajustes apresentados, Catiana explicou que as estações de embarque serão posicionadas de forma a otimizar o fluxo de veículos e pedestres, reduzindo os impactos no comércio local. Além disso, a inclusão da Calógeras na licitação para o estacionamento rotativo visa aumentar a rotatividade de veículos, facilitando o acesso à região.

A Prefeitura tem buscado soluções que minimizem os impactos no comércio, ajustando o planejamento conforme as necessidades apresentadas, reduzindo congestionamentos, o que beneficia tanto os comerciantes, ao criar um ambiente urbano mais organizado, quanto os motoristas que trafegam pela via.

Durante o encontro, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) apresentou dados sobre o transporte coletivo no trecho entre as avenidas Mato Grosso e Salgado Filho, onde diariamente, circulam pela via 101 ônibus distribuídos em 26 linhas, atendendo quase 30 mil passageiros.

A diretora-adjunta da Agetran, Andrea Figueiredo, enfatizou a relevância da intervenção. “Melhorias como esta são essenciais para resgatar a credibilidade e a eficiência do sistema, incentivando o uso do transporte público. Isso contribui para a redução da poluição e melhora a qualidade de vida nas cidades, beneficiando especialmente os usuários diários do serviço”, afirmou.

O plano de execução do corredor de ônibus será detalhado com a empresa vencedora da licitação, ainda em fase de preparação, com a colaboração dos comerciantes da região, que continuam contribuindo para que o projeto atenda de forma eficaz às necessidades da área e da comunidade local.

