Prefeitura convoca monitores de alunos e assistentes de educação infantil

Através das secretarias de Gestão e Educação, a Prefeitura de Campo Grande está convocando os candidatos aprovados nos processos seletivos para as função de monitor de alunos e e assistente de educação infantil.

Conforme documento publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (20), em razão da abertura de 166 novas salas de aula no início do ano letivo de 2024 são convocados os candidatos para monitor de alunos aprovados no EDITAL n. 09/2023-19 e os assistentes do Edital de abertura n. 06/2024-01.

Os candidatos listados devem comparecer nesta sexta-feira (21) às 13h30 na Secretaria Municipal de Educação (Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho), na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

