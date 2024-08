Prefeitura fechará trecho da 14 de Julho para avaliar movimento noturno na região

A Prefeitura de Campo Grande fechará a Rua 14 de Julho, entre as ruas Antônio Maria Coelho e Maracaju, e também entre a Maracaju e a Cândido Mariano, nesta sexta-feira (23), sábado (24) e domingo (25), no período das 20h às 23h30.

As ruas transversais à 14 de Julho não serão fechadas para que o fluxo de veículos possa ocorrer. O fechamento é uma resposta a proposta experimental em apoio ao movimento noturno que vem crescendo por causa dos eventos dos novos estabelecimentos e bares que estão abrindo na região central.

Esse teste será realizado porque a Prefeitura está estudando formas de apoio ao funcionamento da área para os próximos meses. Esse teste visa movimentar o comércio local.

