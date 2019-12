Prefeitura licita 25 km de recapeamento

A Prefeitura de Campo Grande iniciou a licitação nesta segunda-feira (2) para a realização dos 25 quilômetros de recapeamento, divido em quatro lotes por região urbana. O investimento foi financiado pela Caixa Econômica Federal (Finisa), com o total de R$18,1 milhões e tem como prioridade os bairros.

Os investimentos são de R$3,1 milhões no Anhanduizinho, R$4,2 milhões no Bandeira, R$5,5 milhões no Centro e Prosa, e R$5,2 milhões no Lagoa.

De acordo com Rudi Fiorese, secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, essa ação é parte do planejamento de recuperação da malha viária urbana e a prioridade é recuperar as principais vias de acesso e de circulação de alguns das regiões mais populosas da cidade.

Dos 25 km de recapeamento previstos, 20 são em região periférica ou voltadas para elas.

O recapeamento do Anhanduizinho vai operar entre a Avenida Gunter Hans/Rua da Divisão/Filipinas, trecho das ruas Francisco dos Anjos, Candelária e avenida Filinto Muller.

Já no Bandeira, esta previsto o recapeamento nas avenidas Três Barras, Marques de Pombal, Marques de Lavradio, João Arinos e José Nogueira.

No lote do Centro, as ruas Chadid Scaff, Rodolfo José Pinho e Amazonas estão na previsão. No Prosa um trecho da Ceará até a Jales e na Rua Coronel Cacildo Arantes.

Na região do Lagoa, entre as obras, será refeito o pavimento da Avenida Marinha, principal via de acesso ao Coophavilla 2.

As empresas interessadas terão até o dia 15 de janeiro para apresentarem suas respectivas propostas.

