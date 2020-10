Prefeitura reabre mais espaços, mas Horto continua fechado

A Prefeitura de Campo Grande reabriu nesta quarta-feira (28) outros 32 espaços públicos e nove unidades de responsabilidades da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), que estavam fechadas para evitar o contágio no coronavírus. As unidades tem 50% da capacidade liberada e os acessos são limitados entradas específicas.

O acesso à Praça Ary Coelho, na região central, será pela Rua 13 de Maio e pela Rua 14 de Julho esquina com a Rua 15 de Novembro. Já na Praça Itanhangá, apenas a entrada da Rua Chaadi Scaff está aberta. O Museu José Antônio Pereira, ponto turístico de Campo Grande, também reabre, funcionando das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira

O Horto Florestal de Campo Grande continua fechado mesmo após a autorização de reabertura de parques e praças na capital. Ao JD1 Notícias, a informação passada pela assessoria da Sectur, é de que uma bomba d’água estragou e existe uma dificuldade para repor a peça. “O Horto Florestal ainda não abriu e permanecerá fechado, uma bomba d'água estragou e estamos com dificuldade de encontrar aqui no estado”, informou a assessoria.

Em todas as entradas haverá um técnico realizando a aferição de temperatura, distribuindo álcool gel e exigindo o uso de máscaras de proteção individual. As praças funcionarão das 7h30 até as 18h durante todos os dias da semana. Seguem interditados nas unidades as academias ao ar livre, jogos de mesa, parques infantis, quadras e está proibido a prática de exercícios em grupo.

Apenas o Parque Florestal Antônio de Albuquerque e a Biblioteca Municipal seguirão fechados até a próxima semana, para reparos técnicos do prédio.

Outros espaços já liberados pela Prefeitura

Área de Lazer Lúdio Martins de Coelho Filho – Ludinho; Praça Oshiro Takemori (Praça do Mercadão); Praça Oswaldo Arantes (Praça das Águas); Praça do Papa; Praça do Peixe; Armazém Cultural; Arquivo Histórico de Campo Grande; Biblioteca Municipal Anna Luiza Prado Bastos; Museu José Antônio Pereira; Memorial da Cultura I.

