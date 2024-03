Prefeitura recorre ao TJMS para impedir revisÃ£o contratual com ConsÃ³rcio Guaicurus

A prefeitura de Campo Grande recorreu ao Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) na tentativa de evitar a revisão do contrato com o Consórcio Guaicurus. Uma decisão do juiz Paulo Roberto Cavassa de Almeida, da 1ª Vara de Fazenda Pública da cidade, determinou uma nova perícia nas contas do consórcio para esclarecer sua situação financeira.

O Consórcio Guaicurus, por sua vez, está requerendo a revisão contratual com o município, alegando estar em uma condição financeira 'crítica', à beira de paralisar o transporte público. No entanto, a prefeitura discorda dessa posição.

A primeira perícia realizada indicou que o grupo obteve um lucro de R$ 68 milhões entre 2012 e 2019, com uma taxa de retorno de 21,75%, quase o dobro do estipulado no contrato de concessão.

Atualmente, o consórcio busca uma tarifa de R$ 7,79 (técnica), enquanto a prefeita Adriane Lopes (PP) autorizou recentemente um aumento de apenas 10 centavos, elevando a tarifa pública de R$ 4,65 para R$ 4,75.

A prefeitura contesta a liminar que determinou a revisão do contrato, alegando descumprimentos contratuais por parte do consórcio, e também argumenta na Justiça que não há déficit tarifário.

O desfecho deste caso ainda será decidido pelo TJMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também