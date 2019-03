Prefeitura terá força tarefa de combate a dengue no carnaval

Começou neste sábado (2), a força tarefa de combate ao mosquito Aedes Aegypti – transmissor da dengue, zika e chikungunya. A ação conta com mais de 60 agentes e faz parte do plano de contingência da Secretária Municipal de Saúde (Sesau), que está trabalhando no combate a doença devido o aumento de casos da doença na cidade.

Segundo o coordenador da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV), Eliasze Guimarães, o trabalho deve se estender até terça-feira (5) nos bairros com alto índice de notificação. As Moreninhas, por exemplo, 1.160 notificações de dengue para cada 100 mil habitantes.

“Isso preocupa porque nos mostra que há uma probabilidade muito grande das pessoas ficarem doentes naquele local. Por isso a necessidade de reforçar o trabalho a fim de evitar que isso ocorra”, disse.

Além das Moreninhas, encontram-se com alto índice de casos notificados os bairros Centro-Oeste, Los Angeles, Veraneio e Jardim Noroeste.

Desde janeiro até o dia 26 de fevereiro foram notificados em Campo Grande 6.414 casos de dengue. O número expressivo coloca o município em situação de epidemia da doença, considerando o limite de 300 casos para cada 100 mil habitantes.

Fumacê

Paralelo ao serviço de campo dos agentes de saúde durante o período, o combate ao aedes também será reforçado com o fumacê. Por conta do aumento no número de casos, a prefeitura determinou um aumento de três para nove equipes que estão rodando as sete regiões da cidade diariamente.

Deixe seu Comentário

Leia Também