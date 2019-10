Prefeitura vai investir R$ 4 milhões em Cultura

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande a abertura das inscrições de projetos para financiamento cultural do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (FMIC) e Programa de Incentivo ao Teatro (Fomteatro) da Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). Foram reservados R$ 3.200.000,00 para o FMIC e R$ 800.000,00 para o Fomteatro.

O edital de inscrição traz critérios inéditos como o foco na criatividade de submissão para proposta de projeto, a aliança da cultura com o turismo, além de propor um olhar mais atento para a divulgação dos projetos habilitados, e a possibilidade de defesa oral de projetos não acatados na primeira fase.

Os proponentes interessados no incentivo do FMIC precisam definir em qual das 14 categorias o projeto se encaixa. São elas: Moda, Design, Música, Fotografia, Artes Visuais, Audiovisual, Artes Cênicas (exceto Teatro), Literatura, Artesanato, Patrimônio Cultural, Capoeira, Museu, Arquivos e Biblioteca, Multilinguagens e Gastronomia, sendo que os dois últimos foram incluídos pela primeira vez no presente edital, referente ao ano de 2019.

Os projetos recebem pontuação e para habilitar-se na primeira fase é preciso nota mínima de 70 pontos. Os pontos julgados pela Comissão Gestora são: relevância cultural, criatividade, impacto territorial, multidisciplinaridade, utilização de espaços públicos, outras fontes de financiamento, democratização das atividades, acessibilidade, programas e ações voltadas à memória.

De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, o edital levou em consideração as pautas levantadas pela própria classe artística durante reunião no gabinete no mês de setembro. "Como sempre em nossa gestão buscamos o diálogo e foi por meio da conversa que tivemos com o segmento artístico que pudemos entender qual seria a melhor maneira de valorizar estas pessoas que atuam diretamente na qualidade de vida dos campo-grandenses por meio da arte. Este lançamento sela o cumprimento de um compromisso assumido com os artistas da nossa Capital", declara.

Os editais para acesso ao regulamento do FMIC e Fomteatro estão disponíveis link http://www.campogrande.ms.gov.br/sectur/downloads/

