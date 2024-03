ProcissÃ£o e missa marcam o Domingo de Ramos em Campo Grande

Nem mesmo uma leve chuva que aconteceu na manhã deste domingo (24), atrapalhou a programação da Páscoa em Família, onde houve procissão e missa no Espaço Cultural Vila Morena, em Campo Grande. O Domingo de Ramos reuniu os fieis no Santuário da Nossa Senhora da Abadia para a benção dos ramos.

Os fieis saíram do Santuário em procissão pela Avenida Afonso Pena até a cidade da Páscoa para a celebração da missa do Domingo de Ramos. A solenidade foi comandada pelo padre Paulo Vital, que destacou que essa é a semana mais importante para os católicos.

Na homilia da Santa Missa, o padre pontuou que esse período da quaresma é um momento de reflexão e mudança, onde os fieis são convidados a reviver os momentos cruciais da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo.

"O Domingo de Ramos é o momento de relembrar tudo o que vamos celebrar nesta semana que faz parte da nossa fé. Reconhecer Jesus como aquele que é filho de Deus encarnado que veio ao mundo para nos amar e revelar o amor de Deus até às últimas consequências", salientou o padre.

A programação da Páscoa da Família continua retorna às 17h30 com a abertura do espaço, seguindo com as atividades diárias, como city tour, pintura facial e caça aos ovos, Santa Ceia, show musical e Parada da Páscoa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também