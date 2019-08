Procon autua Unimed após paciente esperar mais de 15h por internação

A Unimed foi autuada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Municipal), na segunda-feira (5), por deixar um paciente esperando por mais de 15h por vaga de internação, no hospital da rede que fica na rua Antônio Maria Coelho, em Campo Grande.

Após uma denúncia nas redes sociais de que uma pessoa estaria esperando por uma internação no Hospital da Unimed, por mais de 15 horas, a equipe de fiscalização do Procon foi até o local e constatou a veracidade da denúncia.

De acordo com o relato, o paciente deu entrada na emergência do hospital às 15h54 do último domingo (4), e só foi encaminhado para internação na segunda-feira (5), às 09h32, ou seja, mais de 15h de espera por uma vaga de internação, tudo comprovado via documentos do próprio hospital.

Foi lavrado um auto de infração em razão da baixa qualidade da prestação do serviço. O hospital terá prazo de 10 dias para apresentação de defesa administrativa.

Até o momento desta publicação a Unimed não respondeu qual o posicionamento tomado pelo hospital.

