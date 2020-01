Programa da prefeitura se destaca no país após premiação

Mauro Silva, com informações da assessoria

O Programa Levanta Juventude da prefeitura de Campo Grande se destaca no cenário nacional após ganhar o Prêmio de Inovação em Políticas Públicas de Juventude, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, nesta terça-feira (21).

O prêmio entregue pelo governo federal é um reconhecimento aos municípios que promoveram iniciativas inovadoras no âmbito de políticas públicas para a juventude. Campo Grande foi a única capital do país a receber o prêmio.

“Investir no jovem, é garantir um mundo melhor para os nossos filhos, oferecendo condições, principalmente para os menos favorecidos, de concorrerem em igualdade com quem tem melhores condições de aprendizagem”, destacou o prefeito, Marquinhos Trad.

A Prefeitura de Campo Grande receberá o Selo de Inovação da Secretaria Nacional de Juventude, medalha de reconhecimento para as equipes e terá a proposta disponibilizada no repositório virtual do Centro de Documentação em Políticas Públicas de Juventude (CEDOC) e publicadas em um periódico criado pela secretaria.

O Programa Levanta Juventude já capacitou mais de 15 mil jovens em pelo menos 10 projetos que funcionam nos períodos matutino, vespertino e noturno. São oferecidos, entre outros, cursos de: auxiliar administrativo, aulas de informática (Word e Excel), cursos de gestão financeira, atendimento, vendas e telemarketing, cursos de mídias digitais e cursinho preparatório para o Enem.

