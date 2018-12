Projeto Férias no Parque começa hoje na capital

A partir desta quarta-feira (26), a Prefeitura de Campo Grande inicia as atividades do Projeto Férias no Parque com atividades de esporte, lazer e recreação no período de férias escolares. Será um mês de programação especial nos Parque Tarsila do Amaral Ayrton Senna, Jacques da Luz, no Centro Olímpico Vila Nasser e no Sóter.

Pula-pula, brinquedos infláveis, futebol, frescobol, slackline, voleibol, basquetebol, jogos de tabuleiros, x-box, lutas, serão as oficinas oferecidas de graça durante todos os dias do projeto, com a orientação de um agente social.

Programação

Parque Tarsila do Amaral

Dias: 26, 27 e 28 de dezembro de 2018

Horário: 8h às 11h e das 15h às 17h

Parque Ayrton Senna

Dias: 2, 3, e 4 de janeiro de 2019

Horário: 8h às 11h e das 15h às 17h

Parque Jacques da Luz

Dias: 9, 10 e 11 de janeiro de 2019

Horário: 8h às 11h e das 15h às 17h

Centro Olímpico Vila Nasser

Dias: 16, 17 e 18 de janeiro 2019

Horário: 8h às 11h e das 15h às 17h

Parque Ecológico do Sóter

Dias: 23, 24 e 25 de janeiro 2019

Horário: 8h às 11h e das 15h às 17h.

