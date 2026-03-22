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Projeto instala mÃ¡quina para coleta de Ã³leo usado em Campo Grande

Iniciativa reÃºne empresas e permite descarte correto com benefÃ­cios ao consumidor

22 marÃ§o 2026 - 14h30Sarah Chaves
Foto: DivulgaçãoFoto: DivulgaÃ§Ã£o  

A Águas Guariroba iniciou um projeto de logística reversa para coleta de óleo de cozinha usado em Campo Grande, com a instalação de uma máquina inteligente no estacionamento do Fort Atacadista da Avenida Três Barras. A iniciativa é realizada em parceria com ADM, Óleo Ponto e Grupo Pereira, com apoio da Câmara Municipal, e terá duração inicial de seis meses.

O equipamento permite que moradores façam o descarte correto do óleo utilizado em casa. O sistema funciona como um autoatendimento. O usuário informa o número de celular, deposita o óleo e acumula pontos em uma plataforma digital. Ao atingir 40 pontos, equivalentes a 4 litros, é possível trocar por uma nova embalagem de óleo de cozinha no supermercado parceiro.

Desenvolvida pela startup Óleoponto, a máquina busca ampliar o acesso a soluções sustentáveis e incentivar a economia circular. Durante o período de testes, será avaliada a possibilidade de expansão para outros pontos da cidade.

Além de reduzir impactos ambientais, o projeto contribui para a preservação da rede de esgoto, evitando o descarte irregular do óleo. Segundo o diretor-presidente da Águas Guariroba, Gabriel Buim, a iniciativa também tem papel educativo ao orientar a população sobre a destinação correta do resíduo.

Moradores já começaram a utilizar o equipamento. “Se esse óleo for descartado de forma errada, pode causar muitos problemas futuramente. Então, a gente achou esse serviço muito bom”, afirmou Francisco de Souza, um dos primeiros usuários.

A proposta também envolve empresas do setor produtivo e varejo, fortalecendo a cadeia de reaproveitamento do resíduo e estimulando práticas sustentáveis no dia a dia da população.
 

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