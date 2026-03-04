Protetora faz campanha para salvar cachorro resgatado apÃ³s atropelamento

Uma protetora independente, Fabiana, pediu ajuda para custear a cirurgia de um cachorro resgatado após ser atropelado no bairro Guanandi, em Campo Grande. Responsável pela página @amoranimalcatsdogs, ela encontrou o animal se arrastando na rua e o levou para atendimento veterinário.

O cachorro, que recebeu o nome de Robertinho, está internado em uma clínica e aguarda a arrecadação do valor necessário para a cirurgia, já que sofreu fratura na coluna. O procedimento custa R$ 2.650, além de despesas com exames e diárias de internação. Até o momento não foi angariado nem metade do valor.

Fabiana atua de forma independente no resgate de animais abandonados ou feridos e afirma que atualmente mantém outros animais em tratamento, o que torna a ajuda ainda mais necessária.

Quem quiser contribuir pode fazer uma doação por Pix, pela chave (67) 99185-8723, em nome de Fabiana. O número também funciona como WhatsApp para quem quiser obter mais informações sobre o caso ou acompanhar a situação do cachorro.

Qualquer valor pode ajudar a garantir a cirurgia e dar uma nova chance de recuperação para Robertinho.

