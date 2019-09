Racionamento é criticado nas redes: “Só vale em bairro pobre”

Saiba Mais Cidade Águas alerta sobre lista fake de bairros desabastecidos

A concessionária de abastecimento de Campo Grande, Àguas Guariroba, divulgou nesta semana uma lista de bairros que devem ficar desabastecidos no período de estiagem e gerou críticas nas redes sociais.

Internautas questionaram o fato do racionamento atingir, em sua maioria, os bairros de regiões mais pobres da capital. “Engraçado que dos bairros nobres nenhum entrou na lista”, comentou Iza Freitas. Jacira Jesus Oliveira comparou que “o dinheiro é igual na hora de pagar as contas”. “eles gastam muito mais com as mansões”, escreveu.

São diversos comentários questionando e, para esclarecer a dúvida do leitor, o JD1 Notícias apurou junto à concessionária o motivo da escolha das regiões. Por meio de assessoria, a empresa informou não está fazendo uma “seleção de bairros” e que houve estudo operacional para que as regiões fossem escolhidas.

Segundo concessionária o trabalho operacional foi feito com base no consumo e número populacional. Com o período de estiagem e a “situação climática atípica”, as regiões que têm maior número de pessoas acabam atingindo o pico de consumo, afetando os reservatórios que, atualmente, estão em nível de alerta.

O que está acontecendo em Campo Grande, segundo a Àguas, é referente à reserva de água, a demanda de reserva não está atendendo os picos de consumo por causa do período de estiagem. “O tempo de recuperação dos reservatórios não está conseguindo acompanhar o período de consumo alto”, informou.

A recomendação da concessionária é para que a população dessas regiões adote medidas de consumo consciente para que os reservatórios saiam do nível de alerta e o fonecimento seja normalizado. O período de racionamento seguirá enquanto durar o período de estiagem.

Confira a lista de bairros:

Alves Pereira, Piratininga, parte do Aero Rancho, Columbia, Anache, Jardim Presidente, Indubrasil, Santa Emília, Portal Caiobá, Tijuca I e II, Centenário, Moreninhas, Giocondo Orsi, Progresso, Mansur, Tiradentes, Flamboyant, Margarida, Estrela do Sul, Otávio Pécora, Coophasul, Laranjeiras, Coophatrabalho, Talismã, Seminário, Norte Parque, Carajás, Santa Luzia, Pioneiros, Campina Verde, Itamaracá, Bálsamo, Marajoara, Los Angeles, Dom Antônio Barbosa, Amambai, Taveirópolis, Coophamat, Aquarius, Rita Vieira, Paulo Coelho e Bela Laguna.

