Radares que estava inativos em 38 pontos da BR-163 voltam a funcionar à partir desta quinta-feira (28). De acordo com a CCR MSVia, os equipamentos pertenciam ao DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte) e estavam desativados desde 2017. Agora serão 51 radares ao longo de 845 km em Mato Grosso do Sul.

Conforme a concessionária responsável pela rodovia, os limites de velocidade foram estabelecidos após estudos técnicos e visam garantir a segurança dos usuários. Ainda de acordo com a CCR MSVia, as imagens captadas pelos radares serão repassadas diretamente à PRF, que ficará encarregada de analisar os registros e decidir sobre as autuações. Todo o montante referente às multas cobradas será recolhido ao Tesouro Nacional, sem qualquer participação da Concessionária, que está encarregada apenas da operação do sistema.

