Recesso não afeta funcionamento do Juizado de Trânsito em Campo Grande

O Juizado Especial de Trânsito de Campo Grande funciona normalmente durante o recesso forense, garantindo atendimento a casos urgentes, como infrações de trânsito e acidentes. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) informou que, durante esse período, as pessoas poderão abrir processos, solicitar audiências e resolver outras questões relacionadas ao trânsito.

O sistema de agendamento eletrônico também continuará ativo, permitindo que o público possa agendar atendimentos de forma rápida e prática. O Juizado está localizado na Rua Antônio Corrêa, nº 85, no bairro Jardim Monte Líbano, e funciona das 7h às 22h. Os números de telefone para contato são 159 e 0800-647-1333.

Nos municípios de Dourados, Corumbá e Três Lagoas, a van do Juizado Especial de Trânsito não fará atendimentos durante o recesso. A partir de 20 de janeiro, o atendimento será retomado nessas cidades.

O Juizado oferece serviços gratuitos para resolver questões de acidentes sem vítimas e infrações de trânsito. Ele conta com uma equipe composta por um conciliador, um policial militar e um motorista.

No entanto, não atende em casos que envolvam veículos oficiais, danos ao patrimônio público, acidentes com vítimas ou situações que envolvam crimes de trânsito, como dirigir embriagado ou sem habilitação. Nessas situações, é necessário chamar a polícia pelo número 190.

