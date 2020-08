Reinaldo assina ordem de serviço para obras na avenida Mato Grosso

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, assinou durante live no Facebook nesta manhã de terça-feira (25) uma ordem de serviço para retomada das obras de revitalização na avenida Mato Grosso em Campo Grande.

A ordem de início de serviço para obra de restauração funcional do pavimento da avenida Mato Grosso entre as avenidas Ceará e Calógeras é de mais de R$ 4 milhões. " Uma artéria que faz todo o transporte de passageiros, com muito fluxo de pessoas, e ficamos contente de assinar na véspera do aniversário da capital, fico muito contente", comentou o governador.

A obra, que faz parte do programa Governo Presente, pode ser iniciada imediatamente após a assinatura. A Prefeitura de Campo Grande estava na assinatura representada pelo secretário Municipal de Governo Antônio Lacerda.

