Reinaldo cria departamento anticorrupção

Para fortalecer as estruturas de segurança pública de Mato Grosso do Sul, foi criado, e publicado no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (7), a regulamentação do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco).

“A criação do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado é mais um instrumento para combater os grupos criminosos e garantir a segurança da população. Temos reduzido os índices de criminalidade e, em cinco anos e meio, as forças policiais de Mato Grosso do Sul tiraram de circulação quase 2 mil toneladas de drogas. Junto a isso, estamos aperfeiçoando as ferramentas de transparência, que também são formas de combater a corrupção, e alcançado os primeiros lugares nos rankings nacionais”,afirmou o governador Reinaldo Azambuja.

Pronto para ser implementado, o Dracco contará com duas delegacias especializadas e será responsável por combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro. Ambas terão um cartório central e uma seção de investigação geral.

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antonio Carlos Videira, explicou que uma das delegacias já existe e a outra está sendo criada. “Esse decreto regulamenta o funcionamento do Dracco e cria a Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, a Decor, e altera a subordinação da já existente Delegacia Especializada de Combate ao Crime Organizado [Decco], que sai do Departamento de Polícia Especializada (DPE) e vai para o Dracco”.

Foi criada também a Seção de Operações Aéreas da Polícia Civil, que será responsável pela gestão e operação das atividades áreas de segurança pública no âmbito da instituição e o Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro (LAB/LD), que assim como a Decco migrou para a estrutura do novo Departamento da Polícia Civil.

