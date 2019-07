Remuneração do profissional convocado pode passar R$ 4 mil

Secretaria de Estado de Educação (SED), publicou, a tabela de renumeração do profissional convocado com carga horária de 40hs semanais, nesta segunda-feira (15), o Decreto Normativo foi publicado, na página 07, do Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com Decreto Normativo, a tabela de remuneração do profissional convocado, com carga horária de 40 horas será no valor de R$ 2.733,33 para formação Normal.

Médio/Magistério, R$ 3.690,00

Formação de Graduação sem Licenciatura; R$4.100,00

Graduação com Licenciatura,R$ 4.373,27

Formação com Especialização, R$ 4.510,00 para formação com mestrado/Doutorado.

Republicação

Também, nesta segunda-feira (15), foi republicado por incorreção da data, no Diário Oficial do Estado (DOE), nas páginas 2 a 7, Lei Complementar nº 266, que altera, acrescenta e revoga dispositivos à Lei Complementar nº 87, de 31 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Estatuto dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso do Sul.

Mais informações, sobre republicação, bem como tabela de remuneração, no Diário Oficial do Estado

Deixe seu Comentário

Leia Também