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Reparos na pista de skate da Arena do Horto integram novo modelo de revitalizaÃ§Ã£o do parque

IntervenÃ§Ã£o realizada pela Fundac faz parte da gestÃ£o compartilhada do espaÃ§o, que segue fechado para obras de melhoria

15 marÃ§o 2026 - 17h39Taynara Menezes

Mesmo fechado para revitalização, o Horto Florestal de Campo Grande já começa a apresentar mudanças em sua estrutura. Nesta semana, foram concluídos os reparos na pista de skate da Arena do Horto, intervenção executada pela Fundação Municipal de Cultura de Campo Grande (Fundac) dentro do novo modelo de gestão compartilhada adotado pela Prefeitura Municipal de Campo Grande.

A melhoria na pista ilustra, na prática, a proposta de revitalização do espaço, que passa a contar com a atuação integrada de diferentes secretarias e instituições na administração e manutenção da área pública.

Os serviços incluíram ajustes estruturais e melhorias na área utilizada pelos skatistas, com o objetivo de garantir mais segurança e melhores condições para a prática esportiva quando o parque voltar a receber visitantes.

A pista faz parte da Arena do Horto, estrutura que passou a ser administrada pela Fundac dentro da reorganização do espaço. A expectativa é ampliar no local a oferta de atividades culturais, esportivas e de lazer.

Outras intervenções também estão previstas durante o processo de revitalização, entre elas a reforma dos banheiros da Arena do Horto, medida que busca melhorar a infraestrutura e proporcionar mais conforto aos frequentadores do parque após a reabertura.

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