Revitalização da Rotunda é validada no Ministério do Turismo

A proposta para revitalizar a Rotunda Ferroviária de Campo Grande recebeu o selo + Turismo, concedido pelo Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo (Prodetur), do Ministério do Turismo, a projetos que contribuem para a estruturação do setor, além de fomentar o desenvolvimento local e regional.

A superintendente de Turismo da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Juliane Salvadori, explica que o selo indica a validação da proposta de reestruturar a Rotunda. “Corremos atrás deste financiamento e estamos esperançosos para que ele saia e contemple nossa iniciativa”, completa.

A Sectur inscreveu o projeto de requalificação da Rotunda no fim do ano passado, e pouco tempo depois, a proposta recebeu o selo. O Prodetur concede a entes públicos acesso a recursos provenientes de financiamentos nacionais e internacionais.

No caso da proposta da Rotunda, o projeto recebeu o selo pelo fato de Campo Grande compor o Mapa do Turismo Brasileiro (rota Caminho dos Ipês), possuir Fórum Municipal de Turismo, contar com o Plano Municipal de Turismo e atender a outras exigências do Prodetur.

Requalificação da Rotunda

Salvadori ressalta que a proposta de revitalização da Rotunda proporcionará o fortalecimento de uma política cultural e turística mais intensa a Campo Grande, além de agregar valor ao patrimônio local, restaurando-o para transformá-lo em um espaço multiuso.

O planejamento aponta, entre outras metas, construir áreas para quem possam ocorrer eventos, oficinas, shows, exposições e espetáculos, além de uma biblioteca contemporânea com espaço de convivência social com acessibilidade aos mais diversos tipos de deficiências, sala de aula de dança, espaço para implantação de um teatro em formato que permita flexibilizar a relação palco-plateia.

