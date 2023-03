RevitalizaÃ§Ã£o do Teatro JosÃ© OctÃ¡vio Guizzo deve terminar atÃ© o final do ano

A reforma do Teatro José Octávio Guizzo, no Paço Municipal teve a ordem de serviço assinada ontem (27) pela prefeita Adriane Lopes, com previsão de entrega para o próximo semestre.

O projeto será executado pela empresa Tascon Engenharia Ltda. e contempla revisão e substituição de instalações elétricas, hidráulicas, adequação das escadas e rampas para garantir acessibilidade, assim como novo sistema de refrigeração e instalação de forro.

O auditório, com capacidade para 190 lugares, receberá novas poltronas e haverá substituição do carpete. O anexo será reformado e adequado para se tornar um espaço de múltiplo uso, podendo receber exposições de fotografia, artes plásticas, sediar lançamento literários.

Durante o ato de assinatura, Adriane Lopes afirmou que a devolução do teatro à população campo-grandense é uma de suas prioridades. “Quando assumimos a gestão, há um ano, busquei entender o que era prioridade para a nossa cidade em todos os seus segmentos. E, conversando com alguns dos nossos secretários, chegamos à conclusão que esta era uma das nossas obras prioritárias. Foram 40 anos sem uma reforma grande, 20 anos fechado e agora, enquanto não estiver pronto, nós não vamos descansar. A cultura da nossa Capital merece esse presente”, finalizou.

A reforma do local construído em 1971 e, que está há quase 30 anos fechado para as atividades culturais, só se viabilizou com a liberação de uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Luiz Henrique Mandetta, com contrapartida do município.

A secretária municipal de Cultura e Turismo, Mara Bethânia Gurgel, disse que a obra é uma grande conquista para classe artística e ressaltou que a obra também trará impactos positivos para o setor do Turismo. “Vai ser muito importante para a cidade também nesse sentido. Além de ser o nosso teatro, vai ser um espaço de múltiplas atividades. Amostras, concertos, exposições, tudo direcionado para arte, cultura e com certeza fortalecerá o turismo local”.

Deixe seu Comentário

Leia Também