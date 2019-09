Romeiro morre atropelado por ônibus de banda católica

Um romeiro de São José dos Campos (SP), que caminhava pelo acostamento da Rodovia Presidente Dutra (BR-116) e que seguia em direção ao Santuário de Aparecida (SP), morreu atropelado na manhã deste sábado (28) por um ônibus da banda Rosa de Saron.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu no km 75,3, por volta das 5h30. O motorista do ônibus da banda contou ter ouvido um estalo e perdido o controle da direção, saindo para o gramado, acabando por atropelar o romeiro.

Outros dois homens que faziam a peregrinação com ele não foram atingidos. Segundo a PRF, os três caminhavam pelo acostamento da pista sentido RJ, no trecho de Aparecida. A vítima, que tinha 47 anos e era de São José dos Campos, morreu no local. Manuel Santos dos Anjos iria até a Basílica de Aparecida agradecer por uma cirurgia.

O ônibus levava a banda para um evento que ocorreria hoje na cidade de Macaé, no Rio de Janeiro, quando se envolveu no acidente na altura da cidade de Aparecida. Nenhum integrante da banda se feriu. Em respeito À vida perdida, a banda cancelou o show em Macaé e publicou uma nota através de sua conta no Facebook.

Confira:

"A banda Rosa de Saron, com muito pesar, comunica que o ônibus que nos conduzia para um evento em Macaé RJ, se envolveu em um acidente na Rodovia Dutra, na altura da cidade de Aparecida SP.

Nesse acidente, tragicamente, uma pessoa que caminhava as margens da rodovia, foi atingida e infelizmente não resistiu.

Informamos que a banda e toda equipe não se feriram, porém habita em nós um sentimento de profunda tristeza pela vida que se perdeu.

Abalados, mas com o coração em Deus, pedimos a todos que se unam a nós em orações pela família da vítima a qual abraçamos com nosso luto e pesar.

É muito difícil descrever nesse momento a situação e nossos sentimentos.

Em função de tudo isso não estaremos nos apresentando hoje em Macaé.

Deus abençoe a todos".

