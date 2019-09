Idoso morre atropelado na BR–163 e condutor do veículo foge sem prestar socorro

Marcos Maluf, com informações do Dourados News

O fato ocorreu por volta das 2h, deste domingo (08) em Dourados, Mário da Silva Oliveira (73) anos, morador no bairro Jóquei Clube foi atropelado quando seguia de bicicleta na BR-163, próximo ao Trevo do Parque de Exposições.

Segundo informações do site Dourados News, Mário seguia na via, no acostamento, em uma bicicleta modelo Caloi Poti, cor vermelha, quando foi atingido por um veículo Fiat Strada.

Ele foi arrastado por alguns metros pelo veículo. O condutor fugiu do local. Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para atendimento mas quando chegaram ao local, o idoso já estava sem vida.

Durante procedimentos padrões a polícia constatou que a placa do carro que atropelou o idoso havia se desprendido e estava na via. Outros dados foram levantados e confirmaram que o carro envolvido no acidente é um Fiat Strada, cor branca, ano 2013, placas de 2013. O veículo está no nome de um empresário da cidade. Conforme a polícia, o proprietário do carro entrou em contato sobre o caso e informou que quem dirigia o mesmo no momento do ocorrido, era um funcionário dele. Ele disse ainda que o mesmo se apresentará.

A vítima fatal encontraria a esposa nas proximidades da BR-163 para seguirem até a residência que moram de bicicleta. Ela estava trabalhando como cozinheira em um evento na região.

